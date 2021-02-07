Анчелотти считает, что «Эвертон» может бороться с лучшими командами АПЛ

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти подвел итоги матча 23-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед» (3:3).

«Это были фантастические эмоции! Мы заслужили это, даже если в первом тайме мы действовали не слишком уверенно. Во втором тайме мы играли смелее, атаковали и продвигались вперед. Это было похоже на победу, но это всего лишь одно очко. Мы соревновались с одними из лучших в Англии. Мы не на одном уровне, но мы можем бороться и соревноваться с такой игрой. Я горжусь своей командой», — приводит слова Анчелотти BBC Sport.

«МЮ» набрал 45 очков и занимает второе место. У лидирующего «Манчестер Сити» 47 очков при двух матчах в запасе. «Эвертон» имеет 37 очков и идет шестым.