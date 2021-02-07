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Сульшер прокомментировал ничью в матче «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон»

02:45
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер подвел итоги матча 23-го тура чемпионата Англии против «Эвертона» (3:3).

«Мы заслужили победу, но это футбол, нам нужно использовать свои шансы. В первом тайме я не чувствовал, что мы играем особенно хорошо, но мы забили два фантастических гола и ушли на перерыв 2:0. После 2:2 мы играли очень хорошо, а затем последний гол ударил нас по зубам», — приводит слова Сульшера BBC Sport.

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