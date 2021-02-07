Сульшер заявил, что не считает «Манчестер Юнайтед» претендентом на чемпионство в Англии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер заявил, что не считает свою команду претендентом на титул в чемпионате Англии-2020/21.

«Мы не говорим о титулах. Команда прошла длинный путь. Мы вообще не должны рассматриваться в качестве претендентов на чемпионство, об этом больше говорит пресса. Нам нужно попытаться стать лучше, посмотрим, где мы в итоге окажемся», — цитирует Goal Сульшера.

«Манчестер Юнайтед» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии с 45 очками после 23 матчей.