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Сульшер заявил, что не считает «Манчестер Юнайтед» претендентом на чемпионство в Англии

07:58
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер заявил, что не считает свою команду претендентом на титул в чемпионате Англии-2020/21.

«Мы не говорим о титулах. Команда прошла длинный путь. Мы вообще не должны рассматриваться в качестве претендентов на чемпионство, об этом больше говорит пресса. Нам нужно попытаться стать лучше, посмотрим, где мы в итоге окажемся», — цитирует Goal Сульшера.

«Манчестер Юнайтед» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии с 45 очками после 23 матчей.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/we-should-not-even-be-considered-title-chasers-solskjaer/1qnthzxy2du1c163zzbh0givae

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