Тухель позволил игрокам «Челси» выпить по бокалу вина перед матчем с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал, что позволил игрокам отдохнуть перед полуфиналом Кубка Англии с «Манчестер Сити».

«Мы понимаем, что необходимо восстанавливаться морально. Например, мы решили переночевать в Севилье, в отели про который уже знали. Он был очень красивым. У нас была возможность посидеть на улице, потому что было очень теплой. Это был успокаивающий момент, и мы просто наслаждались обществом друг друга.

Они могли бы выпить бокал вина или пива, если захотят. Было важно создать такую среду и организовать ее именно так. Это было частью ментального восстановления», – приводит слова Тухеля Goal.com.

Матч 1/2 финала Кубка Англии «Челси» – «Манчестер Сити» состоится в сегодня, 17 апреля, на «Уэмбли». Начало – в 19.30 по московскому времени.