Тухель позволил игрокам «Челси» выпить по бокалу вина перед матчем с «Манчестер Сити»
Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал, что позволил игрокам отдохнуть перед полуфиналом Кубка Англии с «Манчестер Сити».
«Мы понимаем, что необходимо восстанавливаться морально. Например, мы решили переночевать в Севилье, в отели про который уже знали. Он был очень красивым. У нас была возможность посидеть на улице, потому что было очень теплой. Это был успокаивающий момент, и мы просто наслаждались обществом друг друга.
Они могли бы выпить бокал вина или пива, если захотят. Было важно создать такую среду и организовать ее именно так. Это было частью ментального восстановления», – приводит слова Тухеля Goal.com.
Матч 1/2 финала Кубка Англии «Челси» – «Манчестер Сити» состоится в сегодня, 17 апреля, на «Уэмбли». Начало – в 19.30 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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