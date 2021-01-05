Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

Александр-Арнолд установил антирекорд сезона в АПЛ в матче с «Саутгемптоном»

11:46
Теги:

Защитник «Ливерпуля» Трент Александр-Арнолд установил антирекорд в матче 17-го тура АПЛ против «Саутгемптона» (0:1).

22-летний англичанин совершил 38 потерь по ходу встречи — это самый высокий показатель в сезоне-2020/21 чемпионата Англии.

«Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии, опережая идущий вторым «Манчестер Юнайтед» по разнице забитых и пропущенных мячей. Поражение от «Саутгемптона» стало для мерсисайдцев вторым в сезоне.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир