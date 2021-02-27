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Агуэро сыграет в стартовом составе «Манчестер Сити» против «Вест Хэма»

14:46
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«Манчестер Сити» назвал стартовый состав на матч 26-го тура чемпионата Англии против «Вест Хэма». С первых минут на поле выйдет нападающий Серхио Агуэро.

32-летний аргентинец в текущем сезоне пропустил ряд матчей из-за травмы и коронавируса. В последний раз он выходил в стартовом составе в матче премьер-лиги 127 дней назад.

Состав «Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Диаш, Стоунз, Зинченко, Фернандинью, Гюндоган, Де Брюйне, Махрез, Торрес, Агуэро.

Матч «Манчестер Сити» — «Вест Хэм» начнется в 15.30 по московскому времени.

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