Агуэро сыграет в стартовом составе «Манчестер Сити» против «Вест Хэма»
«Манчестер Сити» назвал стартовый состав на матч 26-го тура чемпионата Англии против «Вест Хэма». С первых минут на поле выйдет нападающий Серхио Агуэро.
How we line-up today! ?— Manchester City (@ManCity) February 27, 2021
XI | Ederson, Walker, Dias, Stones, Zinchenko, Fernandinho (C), Gundogan, De Bruyne, Mahrez, Torres, Aguero
SUBS | Steffen, Sterling, Jesus, Laporte, Rodrigo, Bernardo, Mendy, Cancelo, Foden
?? @HaysWorldwide
? #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/6QbRSmjWPZ
32-летний аргентинец в текущем сезоне пропустил ряд матчей из-за травмы и коронавируса. В последний раз он выходил в стартовом составе в матче премьер-лиги 127 дней назад.
Состав «Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Диаш, Стоунз, Зинченко, Фернандинью, Гюндоган, Де Брюйне, Махрез, Торрес, Агуэро.
Матч «Манчестер Сити» — «Вест Хэм» начнется в 15.30 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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