Гвардьола сравнил Мойеса с Буддой
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола поделился мнением о наставнике «Вест Хэма» Дэвиде Мойесе перед матчем 26-го тура против «молотобойцев».
«Мне нравятся такие люди, как Мойес или Рой Ходжсон. У них потрясающе долгие карьеры. Я бы тоже хотел иметь такую же страсть к работе тренером. У Мойеса огромный опыт. Я мечтаю однажды оказаться в его же положении, в полном спокойствии. Он как Будда — спокоен и в хорошие, и в плохие моменты», — цитирует Goal Гвардьолу.
Матч «Манчестер Сити» — «Вест Хэм» состоится сегодня, 27 февраля. Начало — в 15.30 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/guardiola-compares-moyes-to-buddha-man-city-west-ham/1w19rje22e71z1n4ho9moizv8e
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