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Гвардьола сравнил Мойеса с Буддой

13:27
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола поделился мнением о наставнике «Вест Хэма» Дэвиде Мойесе перед матчем 26-го тура против «молотобойцев».

«Мне нравятся такие люди, как Мойес или Рой Ходжсон. У них потрясающе долгие карьеры. Я бы тоже хотел иметь такую же страсть к работе тренером. У Мойеса огромный опыт. Я мечтаю однажды оказаться в его же положении, в полном спокойствии. Он как Будда — спокоен и в хорошие, и в плохие моменты», — цитирует Goal Гвардьолу.

Матч «Манчестер Сити» — «Вест Хэм» состоится сегодня, 27 февраля. Начало — в 15.30 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/guardiola-compares-moyes-to-buddha-man-city-west-ham/1w19rje22e71z1n4ho9moizv8e

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