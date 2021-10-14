Агуэро — о «Золотом мяче»: «Месси сказал, что для шанса выиграть нужно победить в Лиге чемпионов»
Нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро поделился мнением о том, чего ему не хватает для того, чтобы выиграть «Золотой мяч».
«Я много думал о том, чего мне не хватает. Однажды я спросил Лионеля об этом. Месси сказал, что, для того чтобы его выиграть, нужно победить в Лиге чемпионов. И он прав. Титулы важны в этом вопросе. У меня были отличные сезоны, я много забивал и много побеждал, но в финале Лиги чемпионов не играл. А когда мы с «Манчестером» вышли в финал, у меня были проблемы со здоровьем», — приводит слова Агуэро El Pais.
В прошлом сезоне 33-летний нападающий провел 12 матчей за «Манчестер Сити», забил 4 мяча и отдал 1 результативную передачу.
8 октября издание France Football обнародовало список из 30 кандидатов на приз лучшему игроку года. Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет 29 ноября в театре Шатле в Париже.
Дополнительная информация:
https://elpais.com/deportes/2021-10-14/kun-aguero-mi-padre-siempre-dice-que-juego-mal-tambien-hoy.html
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