Нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро поделился мнением о том, чего ему не хватает для того, чтобы выиграть «Золотой мяч».

«Я много думал о том, чего мне не хватает. Однажды я спросил Лионеля об этом. Месси сказал, что, для того чтобы его выиграть, нужно победить в Лиге чемпионов. И он прав. Титулы важны в этом вопросе. У меня были отличные сезоны, я много забивал и много побеждал, но в финале Лиги чемпионов не играл. А когда мы с «Манчестером» вышли в финал, у меня были проблемы со здоровьем», — приводит слова Агуэро El Pais.

В прошлом сезоне 33-летний нападающий провел 12 матчей за «Манчестер Сити», забил 4 мяча и отдал 1 результативную передачу.

8 октября издание France Football обнародовало список из 30 кандидатов на приз лучшему игроку года. Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет 29 ноября в театре Шатле в Париже.