Полузащитник «Манчестер Сити» Торрес пропустит больше месяца из-за перелома стопы

Медицинское обследование выявило у полузащитника «Манчестер Сити» и сборной Испании Феррана Торреса перелом стопы, сообщает Sport.es.

По информации источника, 21-летний испанец пропустит больше месяца из-за этой травмы. Напомним, что Торрес получил повреждение во время полуфинального матча Лиги наций со сборной Италии (1:2).

В нынешнем сезоне полузащитник провел 4 матча за «Манчестер Сити» в АПЛ, забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу.