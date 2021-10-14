Полузащитник «Манчестер Сити» Торрес пропустит больше месяца из-за перелома стопы
17:22
Медицинское обследование выявило у полузащитника «Манчестер Сити» и сборной Испании Феррана Торреса перелом стопы, сообщает Sport.es.
По информации источника, 21-летний испанец пропустит больше месяца из-за этой травмы. Напомним, что Торрес получил повреждение во время полуфинального матча Лиги наций со сборной Италии (1:2).
В нынешнем сезоне полузащитник провел 4 матча за «Манчестер Сити» в АПЛ, забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу.
Дополнительная информация:
https://www.sport.es/es/noticias/seleccion/ferran-torres-sufre-pequena-fractura-12250485
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю