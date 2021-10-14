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Полузащитник «Манчестер Сити» Торрес пропустит больше месяца из-за перелома стопы

17:22
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Медицинское обследование выявило у полузащитника «Манчестер Сити» и сборной Испании Феррана Торреса перелом стопы, сообщает Sport.es.

По информации источника, 21-летний испанец пропустит больше месяца из-за этой травмы. Напомним, что Торрес получил повреждение во время полуфинального матча Лиги наций со сборной Италии (1:2).

В нынешнем сезоне полузащитник провел 4 матча за «Манчестер Сити» в АПЛ, забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу.

Дополнительная информация:

https://www.sport.es/es/noticias/seleccion/ferran-torres-sufre-pequena-fractura-12250485

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