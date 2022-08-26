Агент Роналду пытается обменять форварда в «Наполи» на Осимхена

Агент нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду Жорже Мендеш пытается обменять 37-летнего португальца в «Наполи». В обратном направлении может отправиться форвард неаполитанцев Виктор Осимхен, сообщает Tuttosport.

Мендеш рассчитывает, что «МЮ» заплатит за 23-летнего нигерийца 100 миллионов евро и отпустит Роналду в аренду в «Наполи».

По данным источника, Осимхен не очень доволен такой перспективой. Форвард, несмотря на интерес от «МЮ», хочет играть в Лиге чемпионов.

В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 3 матчах за манкунианцев в английской премьер-лиге и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

В прошлом сезоне Осимхен забил 18 голов и сделал 6 результативных передач в 32 матчах за «Наполи».

Его контракт с клубом действует до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 65 миллионов евро.