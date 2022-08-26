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Сегодня, 21:12

Агент Роналду пытается обменять форварда в «Наполи» на Осимхена

Руслан Минаев
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Агент нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду Жорже Мендеш пытается обменять 37-летнего португальца в «Наполи». В обратном направлении может отправиться форвард неаполитанцев Виктор Осимхен, сообщает Tuttosport.

Мендеш рассчитывает, что «МЮ» заплатит за 23-летнего нигерийца 100 миллионов евро и отпустит Роналду в аренду в «Наполи».

По данным источника, Осимхен не очень доволен такой перспективой. Форвард, несмотря на интерес от «МЮ», хочет играть в Лиге чемпионов.

В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 3 матчах за манкунианцев в английской премьер-лиге и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

В прошлом сезоне Осимхен забил 18 голов и сделал 6 результативных передач в 32 матчах за «Наполи».

Его контракт с клубом действует до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 65 миллионов евро.

Виктор Осимхен
Криштиану Роналду
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Наполи
Жорже Мендеш
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 Лидс 3 2 1 0 7-3 7
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 Ман. Сити 3 2 1 0 9-3 7
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 Тоттенхэм 3 2 1 0 7-3 7
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 Фулхэм 3 1 2 0 5-4 5
7
 Ньюкасл 3 1 2 0 5-3 5
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 Брентфорд 3 1 1 1 8-5 4
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 Кр. Пэлас 3 1 1 1 4-4 4
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 Нот. Форест 3 1 1 1 2-3 4
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 Челси 3 1 1 1 3-5 4
12
 Саутгемптон 3 1 1 1 5-7 4
13
 Борнмут 3 1 0 2 2-7 3
14
 МЮ 3 1 0 2 3-7 3
15
 Астон Вилла 3 1 0 2 3-6 3
16
 Ливерпуль 3 0 2 1 4-5 2
17
 Вулверхэмптон 3 0 1 2 1-3 1
18
 Эвертон 3 0 1 2 2-4 1
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 Лестер 3 0 1 2 5-8 1
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Саутгемптон – МЮ
 - : -
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 - : -
27.08 17:00
Ливерпуль – Борнмут
 - : -
27.08 17:00
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 - : -
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Арсенал – Фулхэм
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Кевин Де Брейне

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