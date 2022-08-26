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Сегодня, 22:17

Нападающий «Брайтона» Мопей перешел в «Эвертон»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Нил Мопей.
Фото ФК &quot;Эвертон&quot;.

Нападающий «Брайтона» Нил Мопей перешел в «Эвертон», сообщает сайт клуба.

Он заключил контракт до 2025 года с опцией продления еще на сезон. Сумма сделки оценивается в 22 миллиона евро.

Мопей выступает за «Брайтон» с августа 2019 года. В прошлом сезоне он забил 9 голов и сделал 2 результативных передачи в 35 матчах за команду.

Ранее сообщалось, что игрок может перейти в «Ноттингем Форест».

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