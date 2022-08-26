Нападающий «Брайтона» Мопей перешел в «Эвертон»

Нападающий «Брайтона» Нил Мопей перешел в «Эвертон», сообщает сайт клуба.

Он заключил контракт до 2025 года с опцией продления еще на сезон. Сумма сделки оценивается в 22 миллиона евро.

Мопей выступает за «Брайтон» с августа 2019 года. В прошлом сезоне он забил 9 голов и сделал 2 результативных передачи в 35 матчах за команду.

Ранее сообщалось, что игрок может перейти в «Ноттингем Форест».