«Аякс» вновь отклонил предложение «Манчестер Юнайтед» по трансферу Антони

«Манчестер Юнайтед» в очередной раз не удалось согласовать с «Аяксом» трансфер нападающего Антони, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Нидерландский клуб отклонил очередное предложение манкунианцев. В «Аяксе» считают, что предложенные 90 миллионов евро — недостаточная сумма.

22-летний бразилец обратился к руководству амстердамского клуба с просьбой прийти к соглашению с «красными дьяволами». При этом представители Антони уже несколько дней ищут ему дом в Манчестере.

В нынешнем сезоне нападающий забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи в 3 матчах за амстердамцев во всех турнирах. Контракт бразильца с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.