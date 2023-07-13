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Сегодня, 14:32

38-летний Эшли Янг стал игроком «Эвертона»

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
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Футболист Эшли Янг.
Эшли Янг.
Фото ФК «Эвертон»

«Эвертон» на официальном сайте объявил о подписании защитника Эшли Янга. Контракт с 38-летним английским футболистом рассчитан до конца июня 2024 года.

«Это большой клуб, у которого огромная фанатская база. Иметь это — фантастическая возможность. Я рад получить шанс быть здесь», — приводит слова Янга пресс-служба «Эвертона».

Последним клубом Янга была «Астон Вилла». В прошлом сезоне игрок провел 32 матча за команду и забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 600 тысяч евро.

Ранее Янг играл за «Интер», «Манчестер Юнайтед» и «Уотфорд». На его счету более 400 матчей в АПЛ.

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Источник: https://www.sport-express.ru/football/england/
Эшли Янг
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ФК Эвертон
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