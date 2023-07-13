«Ноттингем» интересуется Виллианом
Бразильский вингер Виллиан может перейти в «Ноттингем», сообщает The Mail.
По данным источника, у 34-летнего бразильца в июне истек срок действия контракта с «Фулхэмом», стороны пока не договорились о новом соглашении.
«Ноттингем» хочет оформить трансфер этим летом. «Челси» также следит за вингером.
В прошлом сезоне Виллиан сыграл в 30 матчах во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 6 голевых передач.
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|Арсенал
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|0-0
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3
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|0
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|0
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|0
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|0
|0
|0-0
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
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|0-0
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13
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Нот. Форест
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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17
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Бернли
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|0
|0-0
|0
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19
|Шеффилд Юн.
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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20
|Лутон Таун
|0
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|11.08
|22:00
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Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
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Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
|17:00
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Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
|
Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
|19:30
|
Ньюкасл – Астон Вилла
|- : -
|13.08
|16:00
|
Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|13.08
|18:30
|
Челси – Ливерпуль
|- : -
|14.08
|22:00
|
МЮ – Вулверхэмптон
|- : -
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