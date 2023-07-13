«Ноттингем» интересуется Виллианом

Бразильский вингер Виллиан может перейти в «Ноттингем», сообщает The Mail.

По данным источника, у 34-летнего бразильца в июне истек срок действия контракта с «Фулхэмом», стороны пока не договорились о новом соглашении.

«Ноттингем» хочет оформить трансфер этим летом. «Челси» также следит за вингером.