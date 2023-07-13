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Сегодня, 15:26

«Ноттингем» интересуется Виллианом

Виктория Кравченко
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Бразильский вингер Виллиан может перейти в «Ноттингем», сообщает The Mail.

По данным источника, у 34-летнего бразильца в июне истек срок действия контракта с «Фулхэмом», стороны пока не договорились о новом соглашении.

«Ноттингем» хочет оформить трансфер этим летом. «Челси» также следит за вингером.

В прошлом сезоне Виллиан сыграл в 30 матчах во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 6 голевых передач.

Виллиан да Силва (Виллиан)
ФК Ноттингем Форест
ФК Фулхэм
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