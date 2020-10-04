1:6! «Манчестер Юнайтед» разгромно проиграл «Тоттенхэму», Кейн оформил дубль

«Манчестер Юнайтед» на своем поле разгромно уступил «Тоттенхэму» (1:6) в матче 4-го тура чемпионата Англии.

Команда Уле Гуннара Сульшера играла в меньшинстве с 28-й минуты. С поля был удален форвард Антони Марсьяль. В составе «МЮ» единственный гол забил Бруну Фернандеш с 11-метровой отметки.

За «Тоттенхэм» дважды отличились Сон Хын Мин и Харри Кейн, еще по разу голы на свой счет записали Серж Орье, Танги Ндомбеле.

«МЮ» с тремя баллами занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ. «Тоттенхэм» — 7 очков и пятая строчка.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

4-й тур

«Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм» — 1:6 (1:4)

Голы: Бруну Фернандеш, 2 — с пенальти (1:0). Ндомбеле, 4 (1:1). Сон Хын Мин, 7 (1:2). Кейн, 30 (1:3). Сон Хын Мин, 37 (1:4). Орье, 51 (1:5). Кейн, 79 — с пенальти (1:6).

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Шоу, Магуайр, Байи, Ван-Биссака, Погба, Матич (Фред, 46), Бруну Фернандеш (Мактоминэй, 46), Марсьяль, Рэшфорд, Гринвуд (ван де Бек, 68).

«Тоттенхэм»: Ллорис, Орье, Санчес, Регилон, Сиссоко, Хейбьерг, Дайер, Ндомбеле (Алли, 69), Сон Хын Мин (Дэйвис, 73), Ламела (Лукас Моура, 46), Кейн.

Предупреждения: Ламела, 32. Байи, 63. Шоу, 84.

Удаление: Марсьяль, 28.

Судья: Тэйлор.

4 октября. Манчестер. Стадион «Олд Траффорд».