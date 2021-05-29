Преображение Халка. Он был недоволен тренером, а теперь выиграл первый трофей и разрывает соперников в Кубке Либертадорес

Бывший нападающий сине-бело-голубых — один из главных героев группового раунда Кубка Либертадорес.

Непривычная ситуация

Бразильцев всегда тянет на родину. Даже если провели вдали от дома более десятка лет — они всегда возвращаются, чем-то напоминая ветеранов дальних военных походов. Заматеревшие и увешанные наградами, поэтому на них — даже постаревших — зачастую смотрят как на мессий. Так было в чемпионском «Фламенго» с Рафиньей и Филипе Луисом на флангах обороны. Потом повторилось с Дани Алвесом в «Сан-Паулу», а торсида «Атлетику Минейру» с восторгом приветствовала подписание контракта с Халком.

На родине он, к слову, толком так и не поиграл. Там была лишь скромная «Витория», откуда в неполные 19 лет футболист отправился в Японию. Маршрут для бразильцев не самый оригинальный, но мало кому удается после выступлений в Стране восходящего солнца запустить карьеру на более высокую орбиту. Халк в этом плане приятное исключение. Трехкратный чемпион Португалии, чемпион России и Китая, победитель Лиги Европы, Кубка конфедераций-2013 и серебряный призер Олимпиады-2012.

Atletico Mineiro formas?yla ilk ma??na ??kan Hulk, rakibini u?urdu. ?pic.twitter.com/8IfXWOo5IB — Deportes Reports (@DeportesReports) March 8, 2021

Естественно, в новом клубе от него ждали многого, но утверждать, что Халк с первых матчей стал разрывать соперников, было бы большим преувеличением. Другое дело — толкать их так, что оппоненты отлетали, словно сталкивались с Халком из вселенной Marvel. Кадры с несколькими подобными эпизодам стали хитами интернета. С футболом же все обстояло не так гладко. Например, за весь чемпионат штата экс-зенитовец забил всего один мяч, а в игре с «Крузейру» его и вовсе удалили с поля за две желтые карточки.

Можно лишь предполагать, но, кажется, Халк не до конца был готов к реальному уровню сопротивления и конкуренции, которая есть в звездном по бразильским меркам «Атлетику». К тому же контракт форвард подписывал в тот момент, когда тренером «петушков» был Хорхе Сампаоли, однако аргентинец сорвался в Европу по первому зову «Марселя», а новым наставником стал Кука.

Os jogos do grande HULK pelo atl?tico mineiro n?o t?m sido f?ceis, no derby com o Cruzeiro deu para tudo ... bem te dissemos q aqui sempre serias feliz ! pic.twitter.com/g47uoEOdm4 — FODA-SE (@esqueletodeouro) April 12, 2021

Нельзя назвать двух тренеров противоположностями, но в плане построения игры у них совсем разный подход. Впрочем, обоих объединяет то, что они умеют принимать нужные их командам решения, не оглядываясь на статус отдельных исполнителей. Будь иначе, в прошлом сезоне Кука не дотащил бы нищий «Сантос» до финала Кубка Либертадорес. Так что даже при серьезном доверии Халку пришлось столкнуться и с непопаданиями в стартовый состав, и с заменами.

Бунт на корабле

В очередной раз не доиграв до финального свистка, Халк не сумел скрыть недовольства тренерским решением. Подобное уже случалось, но в этот раз футболист не остыл даже к началу телевизионного флэш-интервью.

«Вам нужно доверие, а доверие требует сыгранных минут, требует игр подряд. К сожалению, я не принимаю это. Я бы хотел говорить другие вещи здесь, но мы должны быть честными. Нужны игры, нужен ритм, мне нужно доверие, чтобы показать мой лучший футбол», — заявил форвард.

Кука, когда у него поинтересовались реакцией на эту реплику, не стал лезть в бутылку, но при этом отрезал: «Я стараюсь заботиться о всех игроках. Не забочусь индивидуально, отдельно от всех, в ущерб другим. Все равны, и Халк не исключение».

При этом тренер произнес важные слова о том, как он общается с нападающим, пытаясь найти для него идеальную позицию. Бразильские эксперты это тоже отметили, сделав акцент на том, что проблема между игроком и тренером есть, однако у Куки достаточно опыта, чтобы решить все вопросы с максимальным эффектом для всех. Тут стоит пояснить, что этот тренер восемь лет назад принес «Атлетику» первую в истории клуба победу в Кубке Либертадорес и делал счастливым не менее своенравный состав во главе с самим Роналдинью. Так что нет ничего удивительного в том, что именно в главном клубном турнире Южной Америки Халк заиграл так, как от него ждали.

??? O artilheiro do melhor time da Fase de Grupos! Hulk soma 5? gols com o invicto @Atletico na CONMEBOL #Libertadores. pic.twitter.com/WS4kacmt8k — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) May 25, 2021

Но, прежде чем это произошло, Халк сам постарался сгладить конфликтную ситуацию и выступил в соцсетях с заявлением.

«К сожалению, многие люди увидели отрицательные моменты и восприняли это так, словно я имею что-то против профессора Куки. Я уважаю его, он слишком профессиональный человек. Когда я говорил о вопросе доверия и последовательности, я имел в виду, что провел много времени за пределами Бразилии. Вернулся спустя почти 16 лет, и это требует времени для адаптации. Но я выкладываюсь в каждой игре, каждый день, чтобы показать свой лучший уровень, чтобы оправдать все инвестиции, которые клуб сделал в меня. Я уверен, что все получится и я вернусь на мой самый лучший уровень. Рассчитываю на вас, только на успех и с верой в Бога», — заявил Халк и в следующей игре против «Америки» (2:1) оформил дубль, выйдя на замену вместо нападающего сборной Чили Варгаса.

??? Hulk scored his sixth goal of the Libertadores for @Atletico! pic.twitter.com/aB7RRquAty — CONMEBOL Libertadores (@TheLibertadores) May 26, 2021

«Ложная девятка»

Дальше форвард предпочитал говорить на поле. И пусть парагвайский «Серро Портеньо», колумбийская «Америка» и венсеуэльский «Депортиво ла Гуайра» не самые сильные соперники, все это не отменяет того, что Халк — первая звезда группового раунда Кубка Либертадорес, где «Атлетику» показал лучший результат. Последнее — важный момент, ведь сетка плей-офф составляется так, что лидеры первого этапа получают в 1/8 финала тех, кто пробился туда с самыми скромными показателями.

Hulk entre os jogadores do @Atletico na fase de grupos da Libertadores 2021:



1° em gols (6)

1° em participa??es em gols (7)

1° em mins p/ participar de gol (54)

1° em chutes p/ marcar gol (2.5)

1° em chutes certos (9)

1° em Nota SofaScore (7.63)



?timo desempenho! ? pic.twitter.com/BAMyd3a5Bc — SofaScore Brazil (@SofaScoreBR) May 26, 2021

Халк же — первый во всем. Отыграв в шести матчах 377 минут, он забил шесть мячей. Столько же, сколько за весь последний сезон в Китае. Естественно, форвард возглавляет рейтинг как среди бомбардиров, так и по схеме «гол+пас» (7). Халк чаще всех бьет по воротам (в среднем 2,5 удара за матч), с наименьшим интервалом (52 минуты) направляет мяч в створ и имеет самый высокий рейтинг по версии статистического ресурса SofaScore.

Преображение стало возможным благодаря решению Куки сдвинуть 34-летнего футболиста с фланга на позицию ложной «девятки». Халк сразу загорелся этой идеей, сделав акцент на том, что постоянная смена позиций с фланговыми форвардами или играющим чуть глубже аргентинцем Начо Эрнандесом осложняет жизнь сопернику.

«Так я могу больше участвовать в игре», — заметил Халк в интервью Globoesporte. Он с оптимизмом смотрит в будущее, но очевидно, что в плей-офф Кубка Либертадорес и в стартующем в эти выходные чемпионате Бразилии соперники будут к этому готовы. Хотя с таким мастером имеющий серьезные финансовые возможности и соответствующие им чемпионские амбиции «Атлетику» может рассчитывать на многое. Тем более аппетит приходит во время еды, а в минувшие выходные Халк уже выиграл своей первый трофей, став чемпионом штата Минес-Жераис.