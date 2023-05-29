Выпуклость на самом интересном месте. В Аргентине открыли памятник легенде «Ривер Плейта»

Памятник знаменитому аргентинскому футболисту и тренеру многих удивил.

В Буэнос-Айресе открыт прижизненный памятник экс-футболисту «Монако», «ПСЖ» и «Ривер Плейта» Марсело Гальярдо, созданный на средства фанатов столичной команды.

Фото Reuters

Гальярдо держит в руках Кубок Либертадорес, который выигрывал на посту главного тренера «Ривера» в 2015 и 2018 годах.

Фото Reuters

Как игрок он выигрывал трофей в 1996 году. Также у знаменитого аргентинца шесть побед в чемпионате Аргентины, золото французского первенства в составе «Монако» и множество других громких побед.

Фото Getty Images

Поэтому сам факт прижизненного увековечивания вопросов не вызвал. Собравшихся изумила выпуклость на самом интересном месте статуи!

Фото Reuters

Что это — оплошность авторов или специальная задумка, чтобы подчеркнуть величие героя Аргентины?

Фото Reuters

Деньги на памятник собирали несколько лет, и фрагмент скульптуры уже выставлялся для обозрения.

Фото Getty Images

Фото Getty Images

Сам Гальярдо только улыбнулся, увидев свою статую с Кубком Либертадорес.

Фото Reuters

«Вряд ли это моя точная копия», — сказал тренер, но в любом случае я очень благодарен болельщикам родного «Ривер Плейта».