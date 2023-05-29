Выпуклость на самом интересном месте. В Аргентине открыли памятник легенде «Ривер Плейта»
В Буэнос-Айресе открыт прижизненный памятник экс-футболисту «Монако», «ПСЖ» и «Ривер Плейта» Марсело Гальярдо, созданный на средства фанатов столичной команды.
Гальярдо держит в руках Кубок Либертадорес, который выигрывал на посту главного тренера «Ривера» в 2015 и 2018 годах.
Как игрок он выигрывал трофей в 1996 году. Также у знаменитого аргентинца шесть побед в чемпионате Аргентины, золото французского первенства в составе «Монако» и множество других громких побед.
Поэтому сам факт прижизненного увековечивания вопросов не вызвал. Собравшихся изумила выпуклость на самом интересном месте статуи!
Что это — оплошность авторов или специальная задумка, чтобы подчеркнуть величие героя Аргентины?
Деньги на памятник собирали несколько лет, и фрагмент скульптуры уже выставлялся для обозрения.
Сам Гальярдо только улыбнулся, увидев свою статую с Кубком Либертадорес.
«Вряд ли это моя точная копия», — сказал тренер, но в любом случае я очень благодарен болельщикам родного «Ривер Плейта».