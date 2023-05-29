Футбол
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира-2022
Евро
Лига наций УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Другие страны
Кубок Либертадорес
Женский футбол
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодежная сборная России
Второй дивизион (ФНЛ-2)
ЮФЛ
Олимпиада
Трансферы
Новости
Видео
Другие
Игры
Главная
Футбол
Кубок Либертадорес

Сегодня, 16:30

Выпуклость на самом интересном месте. В Аргентине открыли памятник легенде «Ривер Плейта»

Отдел фото «СЭ»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фото Reuters
Памятник знаменитому аргентинскому футболисту и тренеру многих удивил.

В Буэнос-Айресе открыт прижизненный памятник экс-футболисту «Монако», «ПСЖ» и «Ривер Плейта» Марсело Гальярдо, созданный на средства фанатов столичной команды.

Фото Reuters

Гальярдо держит в руках Кубок Либертадорес, который выигрывал на посту главного тренера «Ривера» в 2015 и 2018 годах.

Фото Reuters

Как игрок он выигрывал трофей в 1996 году. Также у знаменитого аргентинца шесть побед в чемпионате Аргентины, золото французского первенства в составе «Монако» и множество других громких побед.

Фото Getty Images

Поэтому сам факт прижизненного увековечивания вопросов не вызвал. Собравшихся изумила выпуклость на самом интересном месте статуи!

Фото Reuters

Что это — оплошность авторов или специальная задумка, чтобы подчеркнуть величие героя Аргентины?

Фото Reuters

Деньги на памятник собирали несколько лет, и фрагмент скульптуры уже выставлялся для обозрения.

Фото Getty Images
Фото Getty Images

Сам Гальярдо только улыбнулся, увидев свою статую с Кубком Либертадорес.

Фото Reuters

«Вряд ли это моя точная копия», — сказал тренер, но в любом случае я очень благодарен болельщикам родного «Ривер Плейта».

Фото Getty Images

фото
ФК Ривер Плейт
2
4
Читайте также
«Ростов» победил «Ахмат» со счетом 3:2 в матче РПЛ, дубль оформил Голенков
Сборная Канады выиграла золотые медали чемпионата мира-2023
Лавров прибыл в Кению с официальным визитом
Российские артиллеристы применили агитационные снаряды под Авдеевкой
Французский активист назвал преступлением поставки оружия Украине
Три варианта развития Арктики предложили российские эксперты
Популярное видео
«Барселона» — «Мальорка»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Эспаньол» — «Атлетико»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
«Вальядолид» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Севилья» — «Бетис»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
«Эспаньол» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Эльче» — «Атлетико»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Валенсия»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Вильярреал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Осасуна»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Вальядолид» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор, 32-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Альмерия»: видеообзор, 32-й тур чемпионата Испании
«Райо Вальекано» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Преображение Халка. Он был недоволен тренером, а теперь выиграл первый трофей и разрывает соперников в Кубке Либертадорес
Новости
RSS RSS
Все новости