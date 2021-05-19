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Новости   //    Футбол   //    Кубок Либертадорес

«Ривер Плейт» сыграет в Кубке Либертадорес с полевым игроком в воротах

01:53
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В матче 5-го тура группового турнира Кубка Либертадорес «Ривер Плейт» будет вынужден сыграть против «Санта-Фе» без вратарей в заявке. В аргентинском клубе вспышка коронавируса.

Как сообщает The Guardian, все голкиперы оказались на карантине из-за Covid-19. КОНМЕБОЛ отказал в дозаявке вратарей из молодежной команды, поэтому с «Санта-Фе» в воротах сыграет полевой.

Сообщается, что в ворота встанет 35-летний опорник Энцо Перес.

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