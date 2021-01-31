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Луис Адриано исполнил бразильские песни после победы «Палмейрас» в Кубке Либертаторес

10:46
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Бывший нападающий «Милана» и московского «Спартака» Луис Адриано, который сейчас выступает за «Палмейрас», спел праздничные бразильские песни после победы в финале Кубка Либертадорес с «Сантосом» (1:0), сообщает пресс-служба клуба.

В Twitter команды появилось видео того, как футболисты празднуют победу. 33-летний нападающий сыграл на барабане в кругу одноклубников и исполнил песню. Для Адриано это 21-й трофей за карьеру.

Отметим, в матче с «Сантосом» единственный гол забил форвард Брено Энрике на 90+9 минуте.

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