Луис Адриано исполнил бразильские песни после победы «Палмейрас» в Кубке Либертаторес

Бывший нападающий «Милана» и московского «Спартака» Луис Адриано, который сейчас выступает за «Палмейрас», спел праздничные бразильские песни после победы в финале Кубка Либертадорес с «Сантосом» (1:0), сообщает пресс-служба клуба.

В Twitter команды появилось видео того, как футболисты празднуют победу. 33-летний нападающий сыграл на барабане в кругу одноклубников и исполнил песню. Для Адриано это 21-й трофей за карьеру.

Отметим, в матче с «Сантосом» единственный гол забил форвард Брено Энрике на 90+9 минуте.