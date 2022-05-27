«Коринтианс» сыграл вничью с «Олвейз Рэди». Жулиану сделал голевую передачу

«Коринтианс» и «Олвейз Рэди» сыграли вничью в матче группового турнира Кубка Либертадорес — 1:1.

На 19-й минуте Адсон с передачи экс-игрока «Зенита» Жулиану открыл счет. Еще до перерывая боливийская команда отыгралась благодаря голу Хонатана Борхи.

Экс-нападающий ЦСКА Жо вышел на поле на 55-й минуте, но был заменен на 80-й минуте из-за травмы.

«Коринтианс» идет на 2-м мете в турнирной таблице. Боливийская команда располагается на последней строчке.