«Флуминенсе» победил парагвайский «Серро Портеньо» и вышел в четвертьфинал Кубка Либертадорес

«Флуминенсе» в ответном матче 1/8 финала Кубка Либертадорес обыграл «Серро Портеньо» из Парагвая со счетом 1:0.

Единственный гол с пенальти забил Фред.

Общий счет после двух игр стал 3-0. «Флуминенсе» вышел в четвертьфинал Кубка Либертадорес, где встретится с «Барселоной Гуаякиль» из Эквадора.