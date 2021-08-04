Футбол
Другие
Кубок Либертадорес
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Таблицы
Календарь / результаты
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    Кубок Либертадорес

«Флуминенсе» победил парагвайский «Серро Портеньо» и вышел в четвертьфинал Кубка Либертадорес

06:04
Теги:

«Флуминенсе» в ответном матче 1/8 финала Кубка Либертадорес обыграл «Серро Портеньо» из Парагвая со счетом 1:0.

Единственный гол с пенальти забил Фред.

Общий счет после двух игр стал 3-0. «Флуминенсе» вышел в четвертьфинал Кубка Либертадорес, где встретится с «Барселоной Гуаякиль» из Эквадора.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Читайте также

Олимпиада, 4 августа: где и во сколько смотреть прямые трансляции, расписание соревнований России
«Великий день!» Австралийки очень хотели в четвертьфинале именно Россию, но наши заставили их плакать
Олимпиада-2020: Китай и США лидируют в медальном зачете, Россия вернулась на пятое место
Гандбол на Олимпиаде, женщины: расписание и результаты 1/4 финала, Россия — Черногория и другие матчи
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
0
Офсайд