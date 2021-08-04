«Флуминенсе» победил парагвайский «Серро Портеньо» и вышел в четвертьфинал Кубка Либертадорес
06:04
«Флуминенсе» в ответном матче 1/8 финала Кубка Либертадорес обыграл «Серро Портеньо» из Парагвая со счетом 1:0.
Единственный гол с пенальти забил Фред.
Общий счет после двух игр стал 3-0. «Флуминенсе» вышел в четвертьфинал Кубка Либертадорес, где встретится с «Барселоной Гуаякиль» из Эквадора.
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