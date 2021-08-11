«Сан-Паулу» с Ригони в составе сыграл вничью с «Палмейрасом» Луиса Адриано
05:36
«Сан-Паулу» и «Палмейрас» сыграли вничью в первом матче 1/4 финала Кубка Либертадорес. На 54-й минуте Луан вывел хозяев вперед, а спустя 20 минут Патрик Де Паула Каррейру сравнял счет.
Экс-полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригани отыграл всю встречу в составе «Сан-Паулу». Экс-нападающий «Спартака» Луис Адриану вышел на замену у гостей во втором тайме.
Ответный матч состоится 18 августа.
Кубок Либертадорес
1/4 финала
Первый матч
«Сан-Паулу» — «Палмейрас» — 1:1 (0:0)
Голы: Луан, 54 (1:0). Де Паула Каррейру, 74 (1:1).
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