«Сан-Паулу» с Ригони в составе сыграл вничью с «Палмейрасом» Луиса Адриано

«Сан-Паулу» и «Палмейрас» сыграли вничью в первом матче 1/4 финала Кубка Либертадорес. На 54-й минуте Луан вывел хозяев вперед, а спустя 20 минут Патрик Де Паула Каррейру сравнял счет.

Экс-полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригани отыграл всю встречу в составе «Сан-Паулу». Экс-нападающий «Спартака» Луис Адриану вышел на замену у гостей во втором тайме.

Ответный матч состоится 18 августа.

Кубок Либертадорес

1/4 финала

Первый матч

«Сан-Паулу» — «Палмейрас» — 1:1 (0:0)

Голы: Луан, 54 (1:0). Де Паула Каррейру, 74 (1:1).