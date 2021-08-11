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«Сан-Паулу» с Ригони в составе сыграл вничью с «Палмейрасом» Луиса Адриано

05:36
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«Сан-Паулу» и «Палмейрас» сыграли вничью в первом матче 1/4 финала Кубка Либертадорес. На 54-й минуте Луан вывел хозяев вперед, а спустя 20 минут Патрик Де Паула Каррейру сравнял счет.

Экс-полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригани отыграл всю встречу в составе «Сан-Паулу». Экс-нападающий «Спартака» Луис Адриану вышел на замену у гостей во втором тайме.

Ответный матч состоится 18 августа.

Кубок Либертадорес

1/4 финала

Первый матч

«Сан-Паулу» — «Палмейрас» — 1:1 (0:0)

Голы: Луан, 54 (1:0). Де Паула Каррейру, 74 (1:1).

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Евгений Козинов все материалы автора

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