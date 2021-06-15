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Аргентина ждала гола Месси со штрафного 1672 дня, но поход Лео за Кубком Америки начался с ничьей

Андрей Кузичев
Андрей Кузичев
Корреспондент
Сегодня, 02:30
15 июня. Кубок Америки. Аргентина — Чили — 1:1. Фото Twitter сборной Аргентины
15 июня. Кубок Америки. Аргентина — Чили — 1:1. Фото Twitter сборной Аргентины
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Один из фаворитов Кубка Америки стартовал с ничьей против Чили.

Кубок Америки. Группа А
Аргентина — Чили — 1:1 (1:0)
Голы: Месси, 33 (1:0). Варгас, 57 (1:1).
Нереализованный пенальти: Видаль, 57 (вратарь)
Аргентина: Э.Мартинес, Отаменди, Тальяфико, Мартинес Куарта, Монтиэль (Молина, 86), Паредес (Э.Паласиос, 68), де Пауль, Ло Сельсо (Ди Мария, 67), Месси, Л.Х.Мартинес (Агуэро, 81), Гонсалес (К.Корреа, 82).
Чили: Браво, Исла, Медель (Роко, 84), Мена, Марипан, Видаль (Аларкон, 85), Арангис, Пульгар, Варгас (Пинарес, 77), Менесес (Гальдамес, 90), К.Паласиос (Бреретон, 77).
Предупреждения: Исла, 25. Мартинес Куарта, 30. Пульгар, 32. Видаль, 35. Л.Х.Мартинес, 62.
Судья: Рольдан (Колумбия).
14 июня. Рио-де-Жанейро. Стадион «Нилтон Сантос».

И снова Марадона

То, что нынешний Кубок Америки — последний шанс выиграть что-то со сборной, понимают все вокруг, включая самого Месси. «Думаю, пришло время выиграть что-то со сборной, и шанс может появиться на этом турнире, — заявили Лео накануне стартового матча. — Моя мечта — титул с национальной командой. Не раз был близок к этому, но что-то не получалось. Буду пытаться, пока есть силы».

Не получалось, кстати, как раз против чилийцев, которым Аргентина проиграла два финала в сериях пенальти — в 2015-м и 2016-м. Два года назад — в матче за третье место — победа получилась смазанной из-за удаления Месси. Тогда капитан аргентинцев отказался участвовать в церемонии награждения и наговорил много интересного про коррупцию в КОНМЕБОЛ и симпатии судей к Бразилии.

Срыв был понятен еще и по той причине, что обоюдные красные карточки слегка потолкавшихся Месси и Меделя не могли вызвать ничего, кроме горькой усмешки. И когда два знаменитых игрока с удовольствием позировали после недавней встречи в отборе на ЧМ-2022, становилось понятно: никакого продолжения у того придуманного конфликта не было, и быть не могло.

Тем более, целых два года прошло, а тут за одиннадцать дней, разделивших две дуэли Аргентины и Чили, сколько всего изменилось! Во-первых, номинальные гости потеряли на весь турнир свою звезду — Алексиса Санчеса. Во-вторых, Месси с удовольствием увидел напротив себя старого друга — вылечившегося от коронавируса и проводившего первый с марта официальный матч Видаля.

Общим же оказались мероприятия памяти Диего Марадоны. В первом случае аргентинцы проводили первую официальную игру после кончины великой «десятки» и открыли в Сантьяго дель Эстеро памятник дону Диего. Теперь в Рио-де-Жанейро торжественная церемония вылилась в посвященное великому аргентинцу потрясающее по размаху лазерное шоу.

Третья ничья Аргентины

Что касается игры, то Лионель Скалони снова сформировал атаку из Месси, Лаутаро Мартинеса и Николаса Гонсалеса. К перерыву это трио записало на свой счет восемь ударов, и уже ради одного из них стоило включать трансляцию из Рио. Месси со штрафного, словно рукой, забросил мяч в «девятку». Кажется, мы настолько к этому привыкли, что кому-то случившееся показалось обыденным. На самом же деле Аргентина ждала результативного штрафного Лео 1672 дня — с ноября 2016-го, когда капитан поразил ворота Колумбии в отборе на предыдущее мировое первенство. Браво, который 4 июня вытащил от Месси несколько мертвых мячей, в этот раз оказался бессилен.

А вот про чилийцев в целом этого не скажешь, и отыгралась «Ла роха» в начале второго тайма в стиле, который в полной мере продемонстрировал характер гостей. Сначала Видаль рванул на добивание, и колумбийский арбитр Вильмар Рольдан после просмотра повтора разглядел фол со стороны Тальяфико. Затем, когда Эмилиано Мартинес совершил второе подряд чудо и перевел удар Видаля с точки в перекладину, на добивание успел Варгас. Если Месси в этот день обошел Ромарио и с 744 мячами в официальных играх вышел на чистое четвертое место в списке самых результативных футболистов в истории, а также сравнялся по числу голов со штрафных с Криштиану Роналду (по 57), то Варгас превосходит Лео по голам на Кубке Америки — 13 против 10.

Интересно, кто теперь будет забивать за Чили, если травма не доигравшего до финального свистка бомбардира окажется серьезной? Аргентине же нужно вспомнить, что такое победы. В июне — после двух игр отбора на ЧМ-2022 — у команды Скалони три ничьих подряд, а предыдущий выигрыш датируется ноябрем прошлого года. Не помогло даже возвращение не игравшего за национальную команду более полутора лет Агуэро. Какие уж тут трофеи...

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