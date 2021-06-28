1000-й матч Бразилии: без Неймара, без победы и с фирменным промахом Винисиуса

Хозяева Кубка Америки завершили групповой турнир ничьей с Эквадором.

Бразилия — Эквадор — 1:1 (Эдер Милитау, 37 — Мена, 53)

Голы: Эдер Милитау, 37 (1:0). Мена, 53 (1:1).

Бразилия: Алиссон, Маркиньюс, Эдер Милитау, Эмерсон, Лоди (Данилу, 49), Фабинью, Дуглас Луис (Каземиру, 64), Лукас Пакета (Эвертон Рибейру, 78), Роберту Фирмину (Винисиус Жуниор, 63), Габриэл Барбоза, Эвертон (Ришарлисон, 78).

Эквадор: Галиндес, Арболеда, Эступиньян, Анх.Пресиадо (Пинейда, 84), Паласиос (Плата, 72), Хинкапье, Айр.Пресиадо, Франко, Мендес, Мой.Кайседо (Мена, 17), Валенсия.

Предупреждение: Эступиньян, 83.

27 июня. Гояния. Стадион «Олимпико».

В общем-то рядовой с турнирной точки зрения матч для забронировавшей за собой первое место Бразилии стал историческим событием. Пентакампеоны проводили 1000-ю официальную игру на уровне национальных сборных. И такое значимое событие обошлось без участия Неймара, который провел игру на скамейке запасных. Тите, выиграв предыдущий Кубок Америки без травмированной звезды, во-первых, дал своей «десятке» паузу перед стартом плей-офф. С учетом отборочных матчей ЧМ-2022 Неймар и еще несколько оставшихся в резерве футболистов провели по пять полных встреч за 20 дней.

Во-вторых, тренерский штаб решил продолжить эксперименты. Самыми заметными из них стали появление вернувшегося в «Барселону» Эмерсона на правом фланге обороны, пара опорников Дуглас Луиз — Фабинью, Роберту Фирмину в атаке и Эвертон в кои-то веки на родном для себя левом фланге. Два года назад в отсутствие Неймара он был там великолепен, но все же самым неожиданным получился дебют воскресной встречи. Эквадорцы, которым требовалось кровь из носу набирать очки, сразу рванули вперед и даже отметились попыткой забросить мяч за шиворот Алиссону.

Однако после ранней замены получившего травму Мойсеса Кайседо игра стала разворачиваться в более предсказуемом направлении эквадорских ворот. Не сказать, что бразильская игра получалась изысканной, однако в целом то, что делала команда, было достаточно для того, чтобы говорить о доминировании. Кроме того, в преддверии игр на вылет Тите не могли не радовать стабильно успешные розыгрыши стандартных положений. В прошлом туре успех принес угловой. В этом — штрафной в исполнении Эвертона. Эдер Милитау идеально просчитал траекторию полета мяча, взмыл над эквадорской обороной и головой пробил в дальний угол в лучших традициях своего бывшего одноклубника по «Реалу» Серхио Рамоса.

Не обошлось, впрочем, и без неприятных для Бразилии моментов. В начале второго тайма отдых Данилу отменила травма Ренана Лоди, и, похоже, повреждение защитника мадридского «Атлетико» оказалось серьезным. Поле он покидал, с трудом сдерживая слезы, и это на какое-то время надломило всю команду. По крайней мере, провал в обороне при подаче углового случился практически мгновенно. Бразильцы проиграли подбор, потом пропустили скидку Валенсии себе за спины, и отчаянный подкат Маркиньюса не помешал Мене расстрелять ворота.

И ладно бы это был один эпизод! Воодушевленные гости стали зажимать бразильцев в их штрафной, и уставшему наблюдать за таким безобразием Тите пришлось укреплять опорную зону за счет выхода Каземиру. А так как атаке требовалась скорость, совершенно бесполезного Фирмину поменяли на Винисиуса Жуниора. Однако форвард в плане умения губить верные моменты одинаково стабилен как в «Реале», так и в сборной, поэтому блестящая передача Лукаса Пакета так и не превратилась в голевую.

ALFARO LE SAC? UN EMPATE A BRASIL



Ecuador igual? 1-1 ante la selecci?n brasile?a y se meti? en los cuartos de final de la #CopaAm?rica2021 ?



As? quedaron las posiciones:



1? Brasil

2? Per?

3? Colombia

4? Ecuador

5? Venezuela (eliminado) pic.twitter.com/IIW2rfJA9x — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) June 27, 2021

Впрочем, итоговая ничья никого не расстроила. Бразилия осталась на первом месте и получился встряску перед четвертьфиналом, а Эквадор все же обошел в таблице пострадавшую от коронавируса Венесуэлу и с высокой вероятностью начнет плей-офф матчем с Аргентиной.

Венесуэла — Перу — 0:1 (Каррильо, 48)

Гол: Каррильо, 48.

Венесуэла: Фариньес, Росалес (Гонсалес, 69), Вильянуэва, Феррареси, Эрнандес, Маго, Морено, Саварино (Отеро, 59), Кассерес (Х.Мартинес, 59), Кастильо (Сотельдо, 69), Кордова (Уртадо, 78).

Перу: Гальесе, Корсо, Кальенс, Трауко, Араухо, Куэва (Валера, 82), Йотун, Каррильо (Картахена, 73), Тапия (Гарсия, 73), Пенья, Лападула (Орменьо, 83).

Предупреждение: Эрнандес, 21.

27 июня. Бразилиа. Стадион Национальный.

Подъем перуанцев на второе место вряд ли спасет «инков» от серьезного соперника. В зависимости от результатов заключительных матчей в группе А они могут встретиться в четвертьфинале с Уругваем, либо с Чили.