У Месси дубль, гениальный пас и абсолютный рекорд. Аргентина может сыграть с Бразилией только в финале

Аргентинцы завершили групповой турнир Кубка Америки уверенной победой.

Боливия — Аргентина — 1:4 (Сааведра, 60 — Гомес, 6. Месси, 33, с пенальти, 42. Лаутаро Мартинес, 65)

Если заранее обеспечившие себе первое место бразильцы накануне могли устроить выходной для большинства игроков основной обоймы во главе с Неймаром, то Месси покой только снится. Даже против немотивированной и не набравшей ни одного очка Боливии Лео пришлось выходить на поле не ради рекордного — 148-го матча за сборную, а чтобы гарантированно финишировать на первом месте. Второе выводило на грозную Колумбию, с которой в отборе на ЧМ-2022 команда Лионеля Скалони недавно не удержала перевес в два мяча (2:2). Хотя и Эквадор, судя по игре с Бразилией, тот еще подарок. Но все же не колумбийцы с портящим жизнь звездам зенитовцем Барриосом.

Задачей номер два для Аргентины было определение кандидатуры ударного центрфорварда. Лаутаро Мартинес неожиданно провалился в двух стартовых турах, а в третьем Агуэро выглядел примерно так же, как и большую часть своего последнего сезона в «Манчестер Сити». То есть, малоэффективно. Однако Скалони снова сделал ставку на Куна, и тот начал игру с того, что не сумел с нескольких метров пробить самого яркого боливийца на этом турнире — голкипера Лампе.

Впрочем, сухим вратарь продержался чуть более пяти минут. До момента, когда Месси гениально забросил мяч за спины защитников, и Папу Гомес сделал эпизод еще более эффектным, с лета поразив цель рикошетом от перекладины. Бенефис Лео, который в турнирных матчах не забивал за сборную больше одного гола с октября 2017 года, продолжился реализованным пенальти и эффектной атакой, в завершении которой мяч был переброшен через вратаря.

Агуэро отметился результативной передачей, а сменивший его Лаутаро Мартинес отправил мяч в сетку едва ли не первым касанием. Хотя, за отведенное время форвард «Интера» наиграл на большее, однако пару раз его остановил Лампе, а второй трудовой гол отменили из-за офсайда у другого игрока бело-голубых. В любом случае у не знающего поражений на протяжении 17 матчей Скалони появился приятный повод для головной боли. Еще один важный момент заключается в том, что победители групп — Аргентина и Бразилия — теперь могут встретиться только в финале.

Уругвай — Парагвай — 1:0 (Кавани, 21, с пенальти)

В этой группе выгоднее было занять третье место, чтобы в четвертьфинале получить в соперники Перу. Однако радоваться парагвайцам было сложно, так как еще в первом тайме они из-за травмы потеряли свою главную звезду — Альмирона. Уругвай же убежал от Бразилии, но и в противостоянии с Колумбией небесно-голубых не будут считать фаворитами. Оскар Табарес явно держал эту встречу в уме, разделив игровое время между Суаресом и Кавани в пользу забившего победный мяч форварда «МЮ», а также опробовав расстановку 4-3-2-1, которая в плей-офф может оказаться эффективным оружием.

The 2021 Copa America bracket is set ? pic.twitter.com/N8zYxD2JIa — B/R Football (@brfootball) June 29, 2021

В четвертьфиналах встречаются (время — московское)

3 июля. Перу — Парагвай (00:00)

3 июля. Бразилия — Чили. (3:00)

4 июля. Уругвай — Колумбия. (1:00)

4 июля. Аргентина — Эквадор. (4:00)