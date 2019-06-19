Жезус забил Венесуэле, но гол отменили. Видео

Сборная Бразилии на 60-й минуте открыла счет в матче 2-го тура группового турнира Кубка Америки против Венесуэлы. Гол забил нападающий "Манчестер Сити" Габриэл Жезус. Однако после просмотра повтора арбитр отменил взятие ворот, так как делавший голевую передачу игрок перед приемом мяча оказался в офсайде.

#CopaAmerica2019Xel4



¡GOOOOOOOOOOOOOOL! Gabriel Jesus pone el primero para la canarinha.



🇧🇷 Brasil 1 - 0 Venezuela 🇻🇪



59´⏲



EN VIVO

Canal 4 📺 TCS GO 📲 pic.twitter.com/zjeUJbuyM8 — Deportes Canal 4 (@DC4_TCS) 19 июня 2019 г.

Кубок Америки: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр