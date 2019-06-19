Жезус забил Венесуэле, но гол отменили. Видео

Сборная Бразилии на 60-й минуте открыла счет в матче 2-го тура группового турнира Кубка Америки против Венесуэлы. Гол забил нападающий "Манчестер Сити" Габриэл Жезус. Однако после просмотра повтора арбитр отменил взятие ворот, так как делавший голевую передачу игрок перед приемом мяча оказался в офсайде.
#CopaAmerica2019Xel4— Deportes Canal 4 (@DC4_TCS) 19 июня 2019 г.
¡GOOOOOOOOOOOOOOL! Gabriel Jesus pone el primero para la canarinha.
🇧🇷 Brasil 1 - 0 Venezuela 🇻🇪
59´⏲
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