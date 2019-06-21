Уругвай - Япония: все голы. Видео

Сборная Уругвая сыграла вничью со сборной Японии (2:2) в матче второго тура группового турнира Кубка Америки.
Miyoshi abre o placar para o Japão— WatchFut (@WatchFut2) 20 июня 2019 г.
Uruguai 0 x 1 Japãopic.twitter.com/yfNfKgw34E
Suarez, de penalti, deixa tudo igual em Porto Alegre.— WatchFut (@WatchFut2) 20 июня 2019 г.
Uruguai 1 x 1 Japãopic.twitter.com/3C0Eo2s4pU
В составе уругвайцев забивали Луис Суарес (с пенальти) и Хосе Хименес. У японцев дубль сделал Кодзи Миеси.
MIYOSHI DE NOVO!— WatchFut (@WatchFut2) 21 июня 2019 г.
Depois de Muslera cortar o cruzamento pro meio da area, Miyoshi aproveitou para deixar o Japão a frente.
Uruguai 1 x 2 Japãopic.twitter.com/EQdIpajzVE
GIMENEZ EMPATA O JOGO DE CABEÇA, TUDO IGUAL— WatchFut (@WatchFut2) 21 июня 2019 г.
Uruguai 2 x 2 Japãopic.twitter.com/GmHW9YQVFT
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