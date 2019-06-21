04:09 | Футбол — Кубок Америки

Уругвай - Япония: все голы. Видео

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Сборная Уругвая сыграла вничью со сборной Японии (2:2) в матче второго тура группового турнира Кубка Америки.

 

В составе уругвайцев забивали Луис Суарес (с пенальти) и Хосе Хименес. У японцев дубль сделал Кодзи Миеси.

 

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