Тите: "Неймара будет не хватать любой команде, он в тройке лучших игроков мира"

Главный тренер сборной Бразилии Тите после ничьей с Венесуэлой (0:0) на Кубке Америки прокомментировал отсутствие в команде Неймара. Самый дорогой футболист мира вынужден пропустить турнир из-за травмы.

- Я должен извиниться перед фанатами, потому что команда не создавала достаточно моментов. Я понимаю их свист, - цитирует Globo Esporte Тите. - Неймара будет не хватать любой команде мира, он входит в тройку лучших футболистов. Я желаю ему скорейшего восстановления. Но нам нужно играть стабильнее, лучше пасовать, создавать моменты, вне зависимости от Неймара.