Суарес рассказал, что они с Месси поддержали Неймара

Нападающий "Барселоны" и сборной Уругвая Луис Суарес​ заявил, что его бывший партнер по каталонскому клубу Неймар​ нуждается в поддержке.

– Мы с Месси разговаривали с Неймаром, поддержали парня. Он расстроен из-за того, что вынужден пропускать такой крупный турнир, как Кубок Америки. Сборная Бразилии многое теряет из-за его отсутствия, – цитирует Суареса Globo Esporte. – Он один из лучших игроков в мире, но в Бразилии есть и другие сильные футболисты. Если не играет Ней, то выходит Виллиан. Это показывает, что сборная Бразилии – это команда.

Неймару очень тяжело. Знаю это, потому что мы друзья.

Форвард сборной Бразилии​ пропустит Кубок Америки из-за растяжения наружной боковой связки правого голеностопного сустава. Также 27-летний Неймар является фигурантом дела об изнасиловании.