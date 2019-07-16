Спортивный арбитражный суд Аргентины призывает Месси извиниться перед КОНМЕБОЛ

Член Спортивного арбитражного суда Аргентины Густаво Абреу считает, что форвард национальной команды Лионель Месси должен извиниться перед Южноамериканской конфедерацией футбола (КОНМЕБОЛ) за резкие высказывания во время Кубка Америки.

– Я бы посоветовал Месси извиниться, потому что они собираются подвергнуть его санкциям, – цитирует TOI Sports Абреу. – Он должен извиниться, чтобы они не наказали его.

Также Абреу предложил федерации футбола Аргентины связаться с Месси и попросить, чтобы он извинился перед КОНМЕБОЛ.

Лионель Месси: "Коррупция и арбитры портят футбол"