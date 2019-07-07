Лионель Месси: "Коррупция и арбитры портят футбол"

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, почему он не пришел на церемонию награждения после матча за третье место на Кубке Америки против сборной Чили (2:1). В этом матче он был удален.

- Я не пошел на церемонию награждения, потому что нам не нужно быть частью этой коррупции, - цитирует Месси TyC Sports. - Со всем неуважением, которое к нам проявили на протяжении всего турнира. Мы покидаем турнир с ощущением того, что могли сделать больше. Сегодня, как и в матче с Бразилией, были наши лучшие матчи, мы прибавляли. Повторяю – коррупция и арбитры не позволяют болельщикам насладиться футболом и в какой-то мере портят его.

На 37-й минуте Месси был удален вместе с чилийцем Гари Меделем.

Скандальное удаление Месси. Зачем нужен такой ВАР?