Скалони заявил, что Аргентина была достойна выйти в финал Кубка Америки

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони остался недоволен судейством в полуфинальном матче Кубка Америки против Бразилии (0:2).

- Один из наших игроков оказался на газоне, когда Бразилия забивала второй мяч, - приводятся слова Скалони в Твиттере сборной Аргентины. - К тому же мы слышали свисток. Не буду обсуждать, но судейство мне не понравилось. Командой, которая заслуживала выхода в финал, была именно сборная Аргентины.

Бразилия – Аргентина

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