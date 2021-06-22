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Скалони о победе над Парагваем: «Месси сыграл все матчи Кубка Америки, на него очень трудно не рассчитывать»

06:34
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони подвел итоги матча 3-го тура Кубка Америки против Парагвая (1:0).

«Что меня беспокоит сегодня, так это физическое состояние игроков. Условия были не самые лучшие для игры. Очевидно, есть вещи, которые нужно улучшить. Реальность такова, что Месси сыграл все матчи, и на него очень трудно не рассчитывать. В обороне у команды все хорошо. Сегодня были игроки, которые очень хорошо работали на команду. Есть вероятность, что в следующей игре мы сделаем ротацию. Выход в плей-офф дает нам душевное спокойствие», — приводит слова Скалони официальный Twitter сборной Аргентины.

Аргентинцы набрали 7 очков и лидируют в турнирной таблице группы A. Парагвайцы идут на третьей строчке.

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