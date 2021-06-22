Папу Гомес о победном голе в матче с Парагваем: «Я ждал этой возможности и очень рад победе»

Форвард сборной Аргентины Алехандро Папу Гомес подвел итоги матча 3-го тура Кубка Америки против Парагвая (1:0). Нападающий стал автором единственного гола.

«Я очень счастлив, я ждал этой возможности и очень рад победе. Я думаю о семье, друзьях. Вы думаете об усилиях, которые прикладываете. Я ждал этого. Ди Мария оказал очень хорошую помощь. Мне просто нужно было подставить ногу под мяч и забить. Команда снова выиграла, и это вселяет в нас большую уверенность. А теперь надо отдохнуть и готовится к тому, что предстоит», — приводит слова Гомеса официальный Twitter сборной Аргентины.

Аргентинцы набрали 7 очков и лидируют в турнирной таблице группы A. Парагвайцы идут на третьей строчке.

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