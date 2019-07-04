"Пусть жалуются всю оставшуюся жизнь". Ришарлисон жестко ответил аргентинцам

Вингер сборной Бразилии Ришарлисон после победы над Аргентиной (2:0) в полуфинальном матче Кубка Америки отреагировал на жалобы игроков соперника на судейство. В частности, Лионель Месси отметил, что в ворота хозяев турнира не назначили два одиннадцатиметровых удара.

– Наступила очередь аргентинцев плакать, – цитирует Ole Ришарлисона. – Бразилия в финале. Пусть продолжают жаловаться всю оставшуюся жизнь.

Сам 22-летний игрок пропускал матч из-за эпидемического паротита, известного также как свинка.

Месси раскритиковал судей после поражения от Бразилии