В ночь на 15 июня состоялся матч 1-го тура группового этапа Кубка Америки Аргентина — Чили. Встреча прошла в Рио-де-Жанейро и завершилась со счетом 1:1.

Перед игрой организаторы провели церемонию в память о Диего Марадоне.

Перед стартовым свистком на Олимпийском стадионе устроили световое лазерное 3D-представление в память о великом футболисте. Оно включало в себя нарезку самых ярких моментов его карьеры, а также ставшую легендой разминку под песню Life is Life группы Opus.