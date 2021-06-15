Яркое лазерное шоу в память о Марадоне перед матчем Аргентина — Чили на Кубке Америки
22:55
В ночь на 15 июня состоялся матч 1-го тура группового этапа Кубка Америки Аргентина — Чили. Встреча прошла в Рио-де-Жанейро и завершилась со счетом 1:1.
Перед игрой организаторы провели церемонию в память о Диего Марадоне.
Перед стартовым свистком на Олимпийском стадионе устроили световое лазерное 3D-представление в память о великом футболисте. Оно включало в себя нарезку самых ярких моментов его карьеры, а также ставшую легендой разминку под песню Life is Life группы Opus.
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