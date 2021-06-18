Колумбия не сумела обыграть Венесуэлу на Кубке Америки

Сборные Колумбии и Венесуэлы сыграли вничью (0:0) в матче второго тура группового турнира Кубка Америки.

У Колумбии в концовке игры был удален Луис Диас. Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос отыграл за команду весь матч.

Колумбийцы набрали четыре очка и на данный момент лидируют в группе В. У венесуэльцев одно очко и третье место.

В следующем туре Колумбия сыграет с Перу, а Венесуэла — с Эквадором. В плей-офф выйдут четыре из пяти команд каждой группы.

Кубок Америки

Группа В

2-й тур

Колумбия — Венесуэла — 0:0