Колумбия не сумела обыграть Венесуэлу на Кубке Америки
01:58
Сборные Колумбии и Венесуэлы сыграли вничью (0:0) в матче второго тура группового турнира Кубка Америки.
У Колумбии в концовке игры был удален Луис Диас. Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос отыграл за команду весь матч.
Колумбийцы набрали четыре очка и на данный момент лидируют в группе В. У венесуэльцев одно очко и третье место.
В следующем туре Колумбия сыграет с Перу, а Венесуэла — с Эквадором. В плей-офф выйдут четыре из пяти команд каждой группы.
Кубок Америки
Группа В
2-й тур
Колумбия — Венесуэла — 0:0
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