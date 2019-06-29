Паредес назвал историческим матч полуфинала Кубка Америки с Бразилией

Полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес после победы над Венесуэлой (2:0) в четвертьфинале Кубка Америки заявил, что его команда будет готова к полуфиналу турнира, где их соперником станет Бразилия, сообщает Diario AS.

Встреча с Бразилией состоится в среду, 3 июля, начало – в 3.30 по московскому времени.

– Сборная Аргентины приложила немало усилий. Команда показала отличное взаимодействие и продемонстрировала качественную игру. В первом тайме было движение, затем случился спад. Во втором тайме все выровнялось, что помогло нашей команде завершить матч с нужным счетом. Полуфинал с Бразилией? Нас ждет исторический матч. У соперников отличная команда с уникальными игроками, но Аргентина будет готова к этой встрече, – приводит слова Паредеса Diario AS.

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