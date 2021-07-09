Неймар — о финале Кубка Америки: «У Аргентины есть Месси. Неплохо для фильма в конце моей карьеры»
14:40
Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар рассказал об ожиданиях от финала Кубка Америки с Аргентиной.
«У нас есть все для победы, я думаю только о ней. Всегда мечтал сыграть в таком финале. Любой, кто любит футбол, ждет, что в финале Кубка Америки будут играть Бразилия и Аргентина. Две великие команды выиграли множество титулов.
У Аргентины есть один из лучших игроков — Месси. Думаю, это неплохо подойдет для фильма в конце моей карьеры. Всегда говорил, что Месси — величайший игрок и отличный друг», — цитирует бразильца FolhadePernambuco.
Матч Аргентина — Бразилия состоится 11 июля. Начало — в 03.00 (мск).
Дополнительная информация:
https://www.folhape.com.br/esportes/neymar-diz-que-so-pensa-na-vitoria-contra-a-argentina-de-seu-grande/189780/
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