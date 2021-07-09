Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар рассказал об ожиданиях от финала Кубка Америки с Аргентиной.

«У нас есть все для победы, я думаю только о ней. Всегда мечтал сыграть в таком финале. Любой, кто любит футбол, ждет, что в финале Кубка Америки будут играть Бразилия и Аргентина. Две великие команды выиграли множество титулов.



У Аргентины есть один из лучших игроков — Месси. Думаю, это неплохо подойдет для фильма в конце моей карьеры. Всегда говорил, что Месси — величайший игрок и отличный друг», — цитирует бразильца FolhadePernambuco.

Матч Аргентина — Бразилия состоится 11 июля. Начало — в 03.00 (мск).