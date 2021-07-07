Судьи пожалели Месси и его сборную. Герой матча избежал удаления
17:10
Во время серии 11-метровых ударов, с помощью которых определяли сильнейшего в полуфинальном матче Кубка Америки Аргентина — Колумбия (1:1, пен. — 3:2), аргентинский вратарь Эмилиано Мартинес использовал оскорбительный жест, изобразив половой акт. Произошло это, когда колумбийцы выполнили третий пенальти, а голкипер сумел перехитрить Йерри Мину и парировал его удар.
Мартинеса, который затем отразил еще один пенальти и стал героем встречи, следовало удалить с поля.
Оскорбительный жест Эмилиано Мартинеса.
Оскорбительный жест Эмилиано Мартинеса.
Оскорбительный жест Эмилиано Мартинеса.
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