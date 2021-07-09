Неймар жестко ответил бразильцам, которые будут болеть за Аргентину в финале Кубка Америки

Форвард сборной Бразилии Неймар в своем Instagram обратился к бразильским болельщикам, которые будут болеть за сборную Аргентины в финале Кубка Америки.

«Я бразилец, и я говорю об этом с большой гордостью и любовью, — написал футболист в stories Instagram. — Всегда мечтал играть за сборную Бразилии и слышать, как поют болельщики. Всегда болел и буду болеть за бразильцев, где бы они не выступали, будь это любой вид спорта, конкурс красоты, Оскар или что-то другое.

Если ты бразилец, то ты бразилец. А если ты поступаешь иначе? Хорошо, я буду уважать это, но иди ты куда подальше (в оригинале написано матерное выражение — Прим. «СЭ»). P. S. Это только для тех бразильцев, которые не будут болеть за Бразилию».

Финал Кубка Америки Бразилия — Аргентина состоится в ночь с 10 на 11 июля в Рио-де-Жанейро на стадионе «Маракана». Начало в 03.00 по московскому времени.