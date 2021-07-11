Невероятный момент Месси: вышел один на один и упал

Сборная Аргентины в финале Кубка Америки обыграла Бразилию со счетом 1:0.

На 87-й минуте встречи капитан аргентинцев Лионель Месси вышел один на один с вратарем бразильцев Алиссоном, однако не смог его переиграть.

Для Лионеля Месси это первый титул с национальной командой, не считая победу в составе олимпийской сборной на Играх-2008. 34-летний форвард вместе со сборной Аргентины стал вице-чемпионом мира-2014, трижды завоевал серебряные медали Кубка Америки и один раз — бронзу континентального первенства.

На Кубке Америки-2021 Месси провел все 7 матчей, забив 4 гола и сделав 5 результативных передач.