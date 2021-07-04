«Мы любим тебя, папочка». Жена Месси поздравила мужа с победой в матче с Эквадором

Жена капитана сборной Аргентины Лионеля Месси Антонелла Рокуццо в своем Instagram поздравила мужа с выходом в полуфинал Кубка Америки.

Накануне сборная Аргентины обыграла Эквадор (3:0). 34-летний форвард отметился голом и двумя ассистами.

Рокуццо выложила фотографию сыновей в футболках национальной команды.

«Вперед, Аргентина. Мы любим тебя, папочка», — подписала снимок девушка.

В полуфинале Аргентина встретится с Колумбией, которая в серии пенальти переиграла Уругвай. Встреча пройдет 7 июля и начнется в 4:00 мск.

В другом полуфинале Бразилия сыграет с Перу.