«Мы любим тебя, папочка». Жена Месси поздравила мужа с победой в матче с Эквадором
09:39
Жена капитана сборной Аргентины Лионеля Месси Антонелла Рокуццо в своем Instagram поздравила мужа с выходом в полуфинал Кубка Америки.
Накануне сборная Аргентины обыграла Эквадор (3:0). 34-летний форвард отметился голом и двумя ассистами.
Рокуццо выложила фотографию сыновей в футболках национальной команды.
«Вперед, Аргентина. Мы любим тебя, папочка», — подписала снимок девушка.
В полуфинале Аргентина встретится с Колумбией, которая в серии пенальти переиграла Уругвай. Встреча пройдет 7 июля и начнется в 4:00 мск.
В другом полуфинале Бразилия сыграет с Перу.
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