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«Мы любим тебя, папочка». Жена Месси поздравила мужа с победой в матче с Эквадором

09:39
Лионель Месси с женой. Фото Instagram
Лионель Месси с женой. Фото Instagram
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Жена капитана сборной Аргентины Лионеля Месси Антонелла Рокуццо в своем Instagram поздравила мужа с выходом в полуфинал Кубка Америки.

Накануне сборная Аргентины обыграла Эквадор (3:0). 34-летний форвард отметился голом и двумя ассистами.

Рокуццо выложила фотографию сыновей в футболках национальной команды.

«Вперед, Аргентина. Мы любим тебя, папочка», — подписала снимок девушка.

В полуфинале Аргентина встретится с Колумбией, которая в серии пенальти переиграла Уругвай. Встреча пройдет 7 июля и начнется в 4:00 мск.

В другом полуфинале Бразилия сыграет с Перу.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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