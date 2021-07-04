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Месси — о приближении к рекорду Пеле: «Индивидуальные награды — второстепенны, мы здесь для другого»

09:50
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Капитан сборной Аргентины Лионель Месси поделился мнением о наградах и заслугах, присуждаемых ему в течение Кубка Америки.

4&nbsp;июля. Кубок Америки. Аргентина&nbsp;&mdash; Эквадор&nbsp;&mdash; 3:0. Месси празднует гол Мартинеса.«Барселона» ищет деньги, а великолепный Месси ведет Аргентину за титулом. В полуфинале Лео ждет новая дуэль с Барриосом

«Я всегда считал, что индивидуальные награды — второстепенны, а мы здесь для другого. Хочу поздравить команду с той работой, которую они проделали, мы много дней были вдали от наших семей. У нас есть цель, и мы думаем об ней», — приводит пресс-служба сборной Аргентины слова Месси.

В четвертьфинальном матче против сборной Эквадора (3:0) 34-летний футболист отметился голом, который стал для него 76-м в составе национальной команды. Теперь всего один гол разделяет Месси от достижения рекорда легендарного игрока сборной Бразилии Пеле (77 мячей).

Дополнительная информация:

https://mundoalbiceleste.com/2021/07/03/lionel-messi-on-argentina-win-individual-awards-are-secondary-we-are-here-for-something-else/

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