Капитан сборной Аргентины Лионель Месси поделился мнением о наградах и заслугах, присуждаемых ему в течение Кубка Америки.

«Я всегда считал, что индивидуальные награды — второстепенны, а мы здесь для другого. Хочу поздравить команду с той работой, которую они проделали, мы много дней были вдали от наших семей. У нас есть цель, и мы думаем об ней», — приводит пресс-служба сборной Аргентины слова Месси.

В четвертьфинальном матче против сборной Эквадора (3:0) 34-летний футболист отметился голом, который стал для него 76-м в составе национальной команды. Теперь всего один гол разделяет Месси от достижения рекорда легендарного игрока сборной Бразилии Пеле (77 мячей).