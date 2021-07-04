Лаутаро Мартинес оценил игру сборной Эквадора в матче Кубка Америки

Форвард сборной Аргентины Лаутаро Мартинес прокомментировал победу свой команды в четвертьфинале Кубка Америки против сборной Эквадора (3:0).

«Вы видели сильную аргентинскую команду. Это то, что требует от нас тренер. Это была сложная игра в физическом плане. Соперник оказывал на нас давление. Мы стараемся изо всех сил. У нас все хорошо, теперь мы должны прийти в себя и подумать о Колумбии. Они будут серьезным соперником», — цитирует Мартинеса Twitter сборной Аргентины.

В полуфинале Аргентина встретится с Колумбией, которая в серии пенальти переиграла Уругвай. Встреча пройдет 7 июля и начнется в 4:00 мск.

В другом полуфинале Бразилия сыграет с Перу.