Лаутаро Мартинес оценил игру сборной Эквадора в матче Кубка Америки
07:54
Форвард сборной Аргентины Лаутаро Мартинес прокомментировал победу свой команды в четвертьфинале Кубка Америки против сборной Эквадора (3:0).
«Вы видели сильную аргентинскую команду. Это то, что требует от нас тренер. Это была сложная игра в физическом плане. Соперник оказывал на нас давление. Мы стараемся изо всех сил. У нас все хорошо, теперь мы должны прийти в себя и подумать о Колумбии. Они будут серьезным соперником», — цитирует Мартинеса Twitter сборной Аргентины.
В полуфинале Аргентина встретится с Колумбией, которая в серии пенальти переиграла Уругвай. Встреча пройдет 7 июля и начнется в 4:00 мск.
В другом полуфинале Бразилия сыграет с Перу.
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