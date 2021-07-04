Месси о Кубке Америки: «Индивидуальные награды второстепенны, мы здесь для другого»

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси подвел итоги четвертьфинала Кубка Америки против Эквадора (3:0).

«Это была очень трудная игра, мы знали о сложности соперника. Было очень тяжело, пока мы не забили. Одна из наших целей — попасть в четверку лучших. Теперь мы должны отдохнуть, потому что осталось мало времени до следующей игры. Я всегда говорю: индивидуальные награды второстепенны, мы здесь для другого. Я хочу поздравить команду с той работой, которую они проделали, мы много дней были вдали от наших семей. У нас есть цель и мы думаем об ней», — приводит слова Месси официальный Twitter сборной Аргентины.

В полуфинале Аргентина встретится с Колумбией, которая в серии пенальти переиграла Уругвай. Встреча пройдет 7 июля и начнется в 4:00 мск.

В другом полуфинале Бразилия сыграет с Перу.