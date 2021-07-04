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Симуляция Паредеса в четвертьфинальном матче Кубка Америки против Эквадора. Видео

06:32
Леандро Паредес. Фото Twitter
Леандро Паредес. Фото Twitter
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Сборная Аргентины в четвертьфинале Кубка Америки обыграла Эквадор со счетом 3:0.

На 62-й минуте встречи произошел курьезный момент: аргентинский полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес симулировал после борьбы с соперником. Хавбек упал, держась за лицо, хотя эквадорец попал ему по плечу. Арбитр встречи не стал наказывать Паредеса желтой карточкой.

Паредес выступал за «Зенит» с июля 2017 по январь 2019 года, после чего перешел в «ПСЖ». На Кубке Америки 27-летний игрок провел 4 матча и заработал одну желтую карточку.

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Сергей Разин все материалы автора

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