Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси поделился эмоциями после выхода команды в финал Кубка Америки.

«Аргентина — Бразилия — это финал, который все ждали. Нас ждет очень сложный матч с большим количеством борьбы.

Выход в финал был нашей первой целью, мы ее достигли. Воодушевлены сильнее, чем когда-либо. На прошлом Кубке Америки команда стала сильной и оставила хорошее впечатление о себе. В этот раз мы добились еще большего результата.

Я хочу выиграть что-нибудь со сборной», — приводит слова Месси Mundo Deportivo.

В 1/2 финала Кубка Америки сборная Аргентины переиграла Колумбию (1:1, пенальти — 3:2). В финале команда встретится со сборной Бразилии. Матч состоится 11 июля.