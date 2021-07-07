Месси — о финале Кубка Америки: «Хочу выиграть что-нибудь со сборной»
Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси поделился эмоциями после выхода команды в финал Кубка Америки.
«Аргентина — Бразилия — это финал, который все ждали. Нас ждет очень сложный матч с большим количеством борьбы.
Выход в финал был нашей первой целью, мы ее достигли. Воодушевлены сильнее, чем когда-либо. На прошлом Кубке Америки команда стала сильной и оставила хорошее впечатление о себе. В этот раз мы добились еще большего результата.
Я хочу выиграть что-нибудь со сборной», — приводит слова Месси Mundo Deportivo.
В 1/2 финала Кубка Америки сборная Аргентины переиграла Колумбию (1:1, пенальти — 3:2). В финале команда встретится со сборной Бразилии. Матч состоится 11 июля.
Дополнительная информация:
https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20210707/410417621586/messi-el-tobillo-sangrando-la-felicidad-y-el-sueno-vamos-por-la-gloria.html
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