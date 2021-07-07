Скалони считает справедливым выход Аргентины в финал Кубка Америки

Главный тренер сорной Аргентины Лионель Скалони после победы над Колумбией по пенальти в 1/2 финала Кубка Америки отметил важность вратаря Эмилиано Мартинеса. Также он поблагодарил всех работников команды.

«Пришло время праздновать, получать удовольствие. Завтра будем думать о финале. Чтобы выйти в финал Кубка Америки, нужно много времени, много работы, много работы от всех людей, которые нас сопровождают. Здесь не важно, кто играет в старте. Каждый должен вносить свой вклад, и они поняли эту идею. Любой, кто думает, что это легко, ошибается, и сегодня Колумбия это доказала. Мы показали хороший старт, а потом соперники восстановили динамику игры. Все кубковые игры сложны.

Мы очень довольны игрой Эмилиано не только из-за пенальти, но и из-за безопасности, которую он передает. Вратари постоянно поддерживают друг друга, и нам это нравится.

Я считаю, что Аргентина — справедливый финалист, в этом я не сомневаюсь", — цитирует пресс-служба команды Скалони.

Аргентина встретится в финале со сборной Бразилии, а колумбийцы сыграют за 3-е место с командой Перу. Матчи состоятся 11 и 10 июля соответственно.