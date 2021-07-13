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Месси и Неймар вошли в символическую сборную Кубка Америки-2021

18:28
Лионель Месси. Фото AFP
Лионель Месси. Фото AFP
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Стала известна символическая сборная по итогам Кубка Америки 2021 года.

Вратарь: Эмилиано Мартинес (Аргентина).

Защитники: Первис Эступиньян (Эквадор), Маркиньос (Бразилия), Ромеро (Аргентина), Маурисио Исла (Чили).

Полузащитники: Йосимар Йотун (Перу), Каземиро (Бразилия), Родриго Де Пауль (Аргентина).

Нападающие: Неймар (Бразилия), Лионель Месси (Аргентина), Луис Фернандо Диас (Колумбия).

В финальном матче сборная Аргентины с минимальным счетом обыграла команду Бразилии (1:0).

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Иван Шитик все материалы автора

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