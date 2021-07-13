Месси и Неймар вошли в символическую сборную Кубка Америки-2021
18:28
Стала известна символическая сборная по итогам Кубка Америки 2021 года.
Вратарь: Эмилиано Мартинес (Аргентина).
Защитники: Первис Эступиньян (Эквадор), Маркиньос (Бразилия), Ромеро (Аргентина), Маурисио Исла (Чили).
Полузащитники: Йосимар Йотун (Перу), Каземиро (Бразилия), Родриго Де Пауль (Аргентина).
Нападающие: Неймар (Бразилия), Лионель Месси (Аргентина), Луис Фернандо Диас (Колумбия).
В финальном матче сборная Аргентины с минимальным счетом обыграла команду Бразилии (1:0).
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